Решите. Прошуууу очень надо
Физика
Решите. Прошуууу очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: р=1030 кг/м3 Vт = 1,2 дм3 = 1,2 * 10^ -3 м3 Fa =? Решение: Fa = pgVт Fa = 1030 кг/м3 * 10 Н/кг * 1,2 *10^-3 = 12360*10^-3 H = 12,36 H Ответ: 12,36 Н
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