Срочно!!! Перпендикулярно до ліній індуккціі переміщується провідник завдовжки 1,5 м із швидкістю 5м/с . ЕРС індукціі 1,44В. Знайти магнітну індукцію поля!!

Физика
Срочно!!! Перпендикулярно до ліній індуккціі переміщується провідник завдовжки 1,5 м із швидкістю 5м/с . ЕРС індукціі 1,44В. Знайти магнітну індукцію поля!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано L=1,5м  V=5м/с   E=1,44 В   B- ? E=V*B*L B=E/V*L=1,44/1,5*5=0.192 Тл
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