Укажите в реакциях окислитель и восстановитель. Решите их. MnO2+HC1=
Химия
Укажите в реакциях окислитель и восстановитель. Решите их. MnO2+HC1=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MnO2+4HCl-->MnCl2+Cl2+H2O Mn(+4)+2e-->Mn(+2) окислитель, восстановление 2Cl(-)-1e-->Cl(0) восстановитель, окисление
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два разных автомата выпускают каждый по 30000 минуты упаковывают их коробки 1 по 50 штук другой по 60 штук Какой автомат упаковывает больше Коробко...
География
Литература