Укажите в реакциях окислитель и восстановитель. Решите их. MnO2+HC1=

Химия
Укажите в реакциях окислитель и восстановитель. Решите их. MnO2+HC1=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MnO2+4HCl-->MnCl2+Cl2+H2O Mn(+4)+2e-->Mn(+2) окислитель, восстановление 2Cl(-)-1e-->Cl(0) восстановитель, окисление
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