3 реформы русской православной церкви в середине 17 века

История
3 реформы русской православной церкви в середине 17 века
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Введено крещение тремя пальцами. 2. Земные поклоны заменили на поясные. 3. Исправлены по греческим образцам иконы и церковные книги.
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