Два разных автомата выпускают каждый по 30000 минуты упаковывают их коробки 1 по 50 штук другой по 60 штук Какой автомат упаковывает больше Коробков спичек в минуту и на сколько Коробков больше

Математика

Два разных автомата выпускают каждый по 30000 минуты упаковывают их коробки 1 по 50 штук другой по 60 штук Какой автомат упаковывает больше Коробков спичек в минуту и на сколько Коробков больше

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