Пожалуйста помогите номера 12 13 ,14,15,16,17,18,19,20,21
Математика
Пожалуйста помогите номера 12 13 ,14,15,16,17,18,19,20,21
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 15. 448:10=44 остаток 8. 683:10=68 остаток 3. 367:80=4 остаток 47. 421:50=8 остаток 21. 293:70=4 остаток 13.
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