Из двух городов в 10 ч. утра навстречу дркг другу выехали две машины.Через три часа ??ни встретились .Скорость первой машины была на 20 км/ч. больше скорости второй машины.Какая машина прошла до встречи расстояние больше и на с...
Математика
Из двух городов в 10 ч. утра навстречу дркг другу выехали две машины.Через три часа ??ни встретились .Скорость первой машины была на 20 км/ч. больше скорости второй машины.Какая машина прошла до встречи расстояние больше и на сколько? Оооочень нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как скорость первой машины больше, то и расстояние она прошла больше за 3 часа на 60 км 20*3=60 км
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