Из двух городов в 10 ч. утра навстречу дркг другу выехали две машины.Через три часа ??ни встретились .Скорость первой машины была на 20 км/ч. больше скорости второй машины.Какая машина прошла до встречи расстояние больше и на с...

Математика

Из двух городов в 10 ч. утра навстречу дркг другу выехали две машины.Через три часа ??ни встретились .Скорость первой машины была на 20 км/ч. больше скорости второй машины.Какая машина прошла до встречи расстояние больше и на сколько? Оооочень нужно.

Автор: Гость