два валуджа собрали вместие 135 грибов, причём один из них собрал на 17 грибов меньше , чем другой. сколько грибов собрал каждый валудж
Математика
два валуджа собрали вместие 135 грибов, причём один из них собрал на 17 грибов меньше , чем другой. сколько грибов собрал каждый валудж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
135-17=118:2=59-СОБРАЛ ОДІН ІЗ НІХ 135-59=76-СОБРАЛ ВТОРОЙ
Гость:
1) 135-17=118 (гр) 2) 118:2=59 (гр) собрал первый 3) 59+17=76 (гр) собрал второй Ответ: один собрал 59 грибов, а другой 76 грибов.
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