два валуджа собрали вместие 135 грибов, причём один из них собрал на 17 грибов меньше , чем другой. сколько грибов собрал каждый валудж

Математика

два валуджа собрали вместие 135 грибов, причём один из них собрал на 17 грибов меньше , чем другой. сколько грибов собрал каждый валудж

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