градусная мера угла CDE равна 135 градусов.Луч делит его на два угла, Угол CDO в 2  раза меньше угла ODE. Найди угол COD и угол OED

Математика
градусная мера угла CDE равна 135 градусов.Луч делит его на два угла, Угол CDO в 2  раза меньше угла ODE. Найди угол COD и угол OED
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть угол СДО х,тогда угол ОДЕ(там опечатка или я перепутала..)  2х. составим уравнение: х+2х=135 3х=135 х=45 угол СДО=45 градус. т.к. угол ОДЕ 2х.тогда 45*2=90  ответ угол СДО=45 гр,а угол ОДЕ=90 гр.  
Гость:
 х - угол СДО, 2х- угол ОДЕ СДО+ОДЕ=СДЕ  х+2х=135 3х=135 х=135/3 х= 45 45 град - угол СДО, 2*45=90 град - угол ОДЕ 
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