градусная мера угла CDE равна 135 градусов.Луч делит его на два угла, Угол CDO в 2 раза меньше угла ODE. Найди угол COD и угол OED

Математика

градусная мера угла CDE равна 135 градусов.Луч делит его на два угла, Угол CDO в 2 раза меньше угла ODE. Найди угол COD и угол OED

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