Два ведосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге,соединяющей две деревни.Одному на всё расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час,а другому-полтора часа.Через сколько минут они вст...
Математика
Два ведосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге,соединяющей две деревни.Одному на всё расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час,а другому-полтора часа.Через сколько минут они встретятся? Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они встретятся через полчаса
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