Два ведосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге,соединяющей две деревни.Одному на всё расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час,а другому-полтора часа.Через сколько минут они вст...

Математика

Два ведосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге,соединяющей две деревни.Одному на всё расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час,а другому-полтора часа.Через сколько минут они встретятся? Заранее спасибо!!!

Автор: Гость