Длина прямоугольника 23 дм,а ширина на 8 см короче.Чему равен его периметр?
Математика
Длина прямоугольника 23 дм,а ширина на 8 см короче.Чему равен его периметр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Длина 230 см(1дм=10 см) Ширина 230-8=222 см Периметр=2*(222+230)=904 см 904см=90дм 4см Ответ:90дм4см
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