Свойство хлопка. лен шерсть шелк капрон вискоза
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Свойство хлопка. лен шерсть шелк капрон вискоза
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Гость:
Из них шьют колготки,постельное белье,также одежда
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