Свойство хлопка. лен шерсть шелк капрон вискоза

Другие предметы
Свойство хлопка. лен шерсть шелк капрон вискоза
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из них шьют колготки,постельное белье,также одежда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вода ручьями потекла,весну привела
Ответить
Русский язык
Придумайте маленькую историю по поговорке: Люби своего соседа, но не ломай забор между вами
Ответить
Математика
Дед Иван собрал на грядке огурцы. Когда он начал их считать десятками, то не хватило двух огурцов до полного числа десятков. Когда он начал считать...
Ответить
Математика
Помогите решить задачу номер 13 стр 53 масса ящика с яблоками и трёх одинаковых ящиков с виноградом равна 45 кг.чему равна масса ящика с виноградом...
Ответить
Математика
Срочно допоможіть Петро і вася розрізали два однакових прямокутника . У петра вийшло два прямокутника з периметром 40 см кожен, а у васі два пря...
Ответить