Вода ручьями потекла,весну привела
Русский язык
Вода ручьями потекла,весну привела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И в чем заключается задание?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Дед Иван собрал на грядке огурцы. Когда он начал их считать десятками, то не хватило двух огурцов до полного числа десятков. Когда он начал считать...
Математика
Помогите решить задачу номер 13 стр 53 масса ящика с яблоками и трёх одинаковых ящиков с виноградом равна 45 кг.чему равна масса ящика с виноградом...
Математика
Срочно допоможіть Петро і вася розрізали два однакових прямокутника . У петра вийшло два прямокутника з периметром 40 см кожен, а у васі два пря...