ABCD – параллелограмм. BC = 5 см,CD = 3 см, A = 46º Запишите величины: АВ = ______ см, АD = ______ см, С = ______, D = ______, B = ______. Периметр параллелограмма РАВСD = _____ см.

Геометрия
ABCD – параллелограмм. BC = 5 см,CD = 3 см, A = 46º Запишите величины: АВ = ______ см, АD = ______ см, С = ______, D = ______, B = ______. Периметр параллелограмма РАВСD = _____ см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ-3см АD-5см P=3+5+3+5=16см С-А-46° 46+46=92° 360°-92°=268° 268°:2=134° D-B-134°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Свойство хлопка. лен шерсть шелк капрон вискоза
Ответить
Русский язык
Вода ручьями потекла,весну привела
Ответить
Русский язык
Придумайте маленькую историю по поговорке: Люби своего соседа, но не ломай забор между вами
Ответить
Математика
Дед Иван собрал на грядке огурцы. Когда он начал их считать десятками, то не хватило двух огурцов до полного числа десятков. Когда он начал считать...
Ответить
Математика
Помогите решить задачу номер 13 стр 53 масса ящика с яблоками и трёх одинаковых ящиков с виноградом равна 45 кг.чему равна масса ящика с виноградом...
Ответить