ABCD – параллелограмм. BC = 5 см,CD = 3 см, A = 46º Запишите величины: АВ = ______ см, АD = ______ см, С = ______, D = ______, B = ______. Периметр параллелограмма РАВСD = _____ см.
Геометрия
ABCD – параллелограмм. BC = 5 см,CD = 3 см, A = 46º Запишите величины: АВ = ______ см, АD = ______ см, С = ______, D = ______, B = ______. Периметр параллелограмма РАВСD = _____ см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ-3см АD-5см P=3+5+3+5=16см С-А-46° 46+46=92° 360°-92°=268° 268°:2=134° D-B-134°
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