Составьте пожалуйста предложение по схемам: 1)обстоятельство подлежащее сказуемое, сказуемое дополнение. 2) подлежащее, подлежащее, подлежащее сказуемое дополнение.
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Составьте пожалуйста предложение по схемам: 1)обстоятельство подлежащее сказуемое, сказуемое дополнение. 2) подлежащее, подлежащее, подлежащее сказуемое дополнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 красиво хризамтема распустилась,цвелавсем на радость 2 я, мама, папа, гуляли молча
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