Две фирмы,выпускающие различную продукцию,обмениваются товарами на установленную общую стоимость.узнай,сколько единиц товара по 35 р.20 к. получит первая фирма от второй,если она отдала 32 шт. своего товара по 17 р.60 к. за штуку.

Математика
Две фирмы,выпускающие различную продукцию,обмениваются товарами на установленную общую стоимость.узнай,сколько единиц товара по 35 р.20 к. получит первая фирма от второй,если она отдала 32 шт. своего товара по 17 р.60 к. за штуку.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
35р.20к.+(32-17р.60к.)=69р.60к.
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