Две фирмы,выпускающие различную продукцию,обмениваются товарами на установленную общую стоимость.узнай,сколько единиц товара по 35 р.20 к. получит первая фирма от второй,если она отдала 32 шт. своего товара по 17 р.60 к. за штуку.
Математика
Две фирмы,выпускающие различную продукцию,обмениваются товарами на установленную общую стоимость.узнай,сколько единиц товара по 35 р.20 к. получит первая фирма от второй,если она отдала 32 шт. своего товара по 17 р.60 к. за штуку.
Ответ(ы):
Гость:
35р.20к.+(32-17р.60к.)=69р.60к.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Расстояние от Москвы до Екатеринбург а по железной дороги 1664 км ,от Екатеринбург а до Новосибирск а 1524 км, и от Москвы до Иркутска 5042 км .чем...