Двенадцать месяцев Вопросы: 2. О чём говорится в авторских ремарках? 7. Как вы думаете, почему в пьесе-сказке персонажы говорят то стихами, то прозой?

Литература

Двенадцать месяцев Вопросы: 2. О чём говорится в авторских ремарках? 7. Как вы думаете, почему в пьесе-сказке персонажы говорят то стихами, то прозой?

Автор: Гость