Двенадцать месяцев Вопросы: 2. О чём говорится в авторских ремарках? 7. Как вы думаете, почему в пьесе-сказке персонажы говорят то стихами, то прозой?

Литература
Двенадцать месяцев Вопросы: 2. О чём говорится в авторских ремарках? 7. Как вы думаете, почему в пьесе-сказке персонажы говорят то стихами, то прозой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прозовой говорят  правдоподобны  персонажи,   реальные люди, а стихами — сказочные персонажи! .
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