Двенадцать месяцев Вопросы: 2. О чём говорится в авторских ремарках? 7. Как вы думаете, почему в пьесе-сказке персонажы говорят то стихами, то прозой?
Литература
Двенадцать месяцев Вопросы: 2. О чём говорится в авторских ремарках? 7. Как вы думаете, почему в пьесе-сказке персонажы говорят то стихами, то прозой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прозовой говорят правдоподобны персонажи, реальные люди, а стихами — сказочные персонажи! .
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