В хозяйстве фермера 12 парников занято огурцами. это составляет пятую часть всех е??о парников. Сколько парников у фермера?
Математика
В хозяйстве фермера 12 парников занято огурцами. это составляет пятую часть всех е??о парников. Сколько парников у фермера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5=12 12*5=60(парников)
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