В хозяйстве фермера 12 парников занято огурцами. это составляет пятую часть всех е??о парников. Сколько парников у фермера?

Математика

В хозяйстве фермера 12 парников занято огурцами. это составляет пятую часть всех е??о парников. Сколько парников у фермера?

Автор: Гость