Двi прямi перетинаються в точцi О, один из кутiв менше другого в 5 разiв. Знайдiть кут ??iж бicектрисею цих кутiв.
Геометрия
Двi прямi перетинаються в точцi О, один из кутiв менше другого в 5 разiв. Знайдiть кут ??iж бicектрисею цих кутiв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это смежные углы, их сумма равна 180°. Пусть один угол равен х°, тогда второй угол равен 5х°. Угол между биссектрисами этих углов равен х/2 + 5х/2=(х+5х)/2; Сумма смежных углов равна 180°: х+5х=180; (х+5х)/2=90°; это и есть искомый угол; Нет необходимости вычислять эти смежные углы (они равны 30° и 150°). Угол между биссектрисами смежных углов всегда равен 90°. ответ: 90
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