Дві сторони трикутника дорівнюють 23 см і 39см. укажите, якою може бути довжина його третьої сторони.

Математика

Дві сторони трикутника дорівнюють 23 см і 39см. укажите, якою може бути довжина його третьої сторони.

Автор: Гость