Дві сторони трикутника дорівнюють 23 см і 39см. укажите, якою може бути довжина його третьої сторони.
Математика
Дві сторони трикутника дорівнюють 23 см і 39см. укажите, якою може бути довжина його третьої сторони.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравенство треугольника: a+b>c a+c>b c+b>a a=23, b=39 23+39>c. c<62 23+c>39. c>16 c+39>23. c>-16 16<c<62
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Помогите, пожалуйста, написать текст по русскому языку. Нужно описать герб своей страны, соответственно Украины. Желательно с наречием. На 10 не оч...
Физика
На сталевому тросі, жорсткість якого становить 3 МН/м, рівномірно підіймають зі дн?? водойми затонулу статую об`ємом 0.5 м³. Поки статуя була під в...
Математика