Движение молекул, жидких.

Физика
Движение молекул, жидких.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение молекул в жидком состоянии : скачками.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
ПРОШУ, СРОЧНО СПАСАЙТЕ
Ответить
Химия
Сообщение о хорошем человеке. помогите плисс! Очень надо!
Ответить
Українська мова
Как по укр.яз шишка?
Ответить
Физика
Пчела собирая мед за 1,5 часа пролетела растояние 30 км найдите ссреднюю скорость полета
Ответить
Математика
-х = 7/15 - (+14/15)
Ответить