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Движение молекул, жидких.
Физика
Движение молекул, жидких.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение молекул в жидком состоянии : скачками.
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