Сообщение о хорошем человеке. помогите плисс! Очень надо!

Химия
Сообщение о хорошем человеке. помогите плисс! Очень надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то раз я отправилась в школу пораньше. Шла неспеша. Смотрю: пешеходка без светофора и какая-то бабушка не может перейти дорогу. Я решила ей помочь. Перевела, она отблагодарила и сказала: "Совершить доброе дело никогда не поздно. Запомни!" Я пришла в школу вовремя и не понимала к чему эти слова. Слова этой бабушки вертелись в голове. Но вскоре представился случай убедиться в том,что совет был дельный. В этот день я помогала одноклассникам и учителям, прийдя домой родителям. В этот день я стала добрее и люди потянулись ко мне!
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