Сообщение о хорошем человеке. помогите плисс! Очень надо!

Гость: Гость:

Как-то раз я отправилась в школу пораньше. Шла неспеша. Смотрю: пешеходка без светофора и какая-то бабушка не может перейти дорогу. Я решила ей помочь. Перевела, она отблагодарила и сказала: "Совершить доброе дело никогда не поздно. Запомни!" Я пришла в школу вовремя и не понимала к чему эти слова. Слова этой бабушки вертелись в голове. Но вскоре представился случай убедиться в том,что совет был дельный. В этот день я помогала одноклассникам и учителям, прийдя домой родителям. В этот день я стала добрее и люди потянулись ко мне!