Помогите, не знаю что делать! Меня пригласили на два мероприятия: 1. Праздник сла??коежки (бесплатные сладости будут давать) 2. Мой первый модельный показ И туда и туда сходить не получится(((
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Помогите, не знаю что делать! Меня пригласили на два мероприятия: 1. Праздник сла??коежки (бесплатные сладости будут давать) 2. Мой первый модельный показ И туда и туда сходить не получится(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходи в модельный показ А сладости ты и сама /родители могут купить
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