На книжном складе учебников по математике было в четыре раза больше чем по истори?? ,по литературе в два раза меньше чем по истории . учебников по литературе было на 30.450 меньше чем по математике сколько учебников математики ...

Математика

На книжном складе учебников по математике было в четыре раза больше чем по истори?? ,по литературе в два раза меньше чем по истории . учебников по литературе было на 30.450 меньше чем по математике сколько учебников математики вывезли со склада если их осталось на 28.620 меньше чем вывезли

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