На книжном складе учебников по математике было в четыре раза больше чем по истори?? ,по литературе в два раза меньше чем по истории . учебников по литературе было на 30.450 меньше чем по математике сколько учебников математики ...
Математика
На книжном складе учебников по математике было в четыре раза больше чем по истори?? ,по литературе в два раза меньше чем по истории . учебников по литературе было на 30.450 меньше чем по математике сколько учебников математики вывезли со склада если их осталось на 28.620 меньше чем вывезли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х уч. по лит-ре 2х уч. по истории 8х уч. пр мат-ке 8х-х=30450 х=4350 уч. по лит-ре 4350*8=34800 уч. по мат-ке всего х уч. осталось, х+28620 уч. вывезли х+х+28620=34800 2х=6180 х=3090 уч. по мат-ке осталось 34800-3090=31710 уч. по мат-ке вывезли со склада
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