В каком году была построена пирамида Хеопса?
История
В каком году была построена пирамида Хеопса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приблизительная дата строительства (~2560 до ~2540 до н. э.)
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