Синтаксический разбор улитка шла по улице и смотрела на улей и любовались как пчё??ы делают мёд
Русский язык
Синтаксический разбор улитка шла по улице и смотрела на улей и любовались как пчё??ы делают мёд
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Гость:
Улитка -существенное шла-сказуемое по предлог улице дополнение смотрела сказанное на улей дополнение добавилась сказуемое пчелы существенное мед существенное
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