Движение велосипедиста описывается уравнением х=-4-2т, а мотоциклиста х=-8+т Описать характер движения велосипедиста, найти начальную координату, величину и направление вектора скорости, в какой момент времени велосипедист прое...

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Судя по уравнению движения, это движение равномерное (т.к. уравнение для равномерного движения x(t)=x0+Vt, где x0- начальная координата, V- скорость тела, t- время, и это подходит под наше уравнение), то есть велосипедист (и мотоциклист тоже) движется равномерно, это по поводу характера движения. Его начальная координата x=-4, это мы видим из уравнения. Вектор скорости направлен отрицательно (тоже смотрим по уравнению, ведь в данном нам уравнении перед скоростью стоит минус), мимо автостанции велосипедист проедет через 52 секунды (просто из данного нам уравнения выражаем t и находим его, подставляя x=100). Чтобы найти время и место их встречи, надо приравнять уравнения движения велосипедиста и мотоциклиста, получается -4-2t=-8+t, выражаем t: t=4/3 (с). Время нашли, осталось место: подставляем найденное t в одно из уравнений движения (любое), например, велосипедиста, получаем: x=-4-2*(4/3)= минус 6 целых две третьих. Это и будет ответом. Удачи ;) Пиши, если остались вопросы