Двум ученикам надо было разделить одно и то же число :первому на 14 а второму на 41. У первого получилось в частном 20 и в остатоке 9. Какой ответ должен получиться у второго? Спасибо большое за помощь.

Математика

Двум ученикам надо было разделить одно и то же число :первому на 14 а второму на 41. У первого получилось в частном 20 и в остатоке 9. Какой ответ должен получиться у второго? Спасибо большое за помощь.

Автор: Гость