Двум ученикам надо было разделить одно и то же число :первому на 14 а второму на 41. У первого получилось в частном 20 и в остатоке 9. Какой ответ должен получиться у второго? Спасибо большое за помощь.
Математика
Двум ученикам надо было разделить одно и то же число :первому на 14 а второму на 41. У первого получилось в частном 20 и в остатоке 9. Какой ответ должен получиться у второго? Спасибо большое за помощь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем загаданное число: х:14=20,9 х=20,9*14 х=292,6 Узнаем ответ второго: 292,6:41=х 292,6:41=7,13658537
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Геометрия