Двум ученикам надо было разделить одно и то же число :первому на 14 а второму на 41. У первого получилось в частном 20 и в остатоке 9. Какой ответ должен получиться у второго? Спасибо большое за помощь.

Математика
Двум ученикам надо было разделить одно и то же число :первому на 14 а второму на 41. У первого получилось в частном 20 и в остатоке 9. Какой ответ должен получиться у второго? Спасибо большое за помощь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем загаданное число: х:14=20,9 х=20,9*14 х=292,6 Узнаем ответ второго: 292,6:41=х 292,6:41=7,13658537 
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