Сократите дробь 8 60 10 54 57 6 25 12 ; 90; 12; 81; 76; 9; 100:
Математика
Сократите дробь 8 60 10 54 57 6 25 12 ; 90; 12; 81; 76; 9; 100:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри ниже. Одну дробь не сократила Удачии
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