Решить задачу уравнением: В магазин завезли 97 упаковок стирального порошка в упаковках по 3 кг,7 кг и 10 кг. 161 кг порошка было в семикилограммовых упаковках, на 23 кг меньше в трехкилограммовых.Сколько килограммов порошка бы...

Математика

Решить задачу уравнением: В магазин завезли 97 упаковок стирального порошка в упаковках по 3 кг,7 кг и 10 кг. 161 кг порошка было в семикилограммовых упаковках, на 23 кг меньше в трехкилограммовых.Сколько килограммов порошка было в десятикилограммовых упаковках?

Автор: Гость