Решить задачу уравнением: В магазин завезли 97 упаковок стирального порошка в упаковках по 3 кг,7 кг и 10 кг. 161 кг порошка было в семикилограммовых упаковках, на 23 кг меньше в трехкилограммовых.Сколько килограммов порошка бы...
Математика
Решить задачу уравнением: В магазин завезли 97 упаковок стирального порошка в упаковках по 3 кг,7 кг и 10 кг. 161 кг порошка было в семикилограммовых упаковках, на 23 кг меньше в трехкилограммовых.Сколько килограммов порошка было в десятикилограммовых упаковках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
161:7=23 упаковок; 161-23=138 кг порошка, 138:3=36 упаковок; 97-(23+36)=38 10кг упаковок, 38×10=380 кг в 10кг упаковках
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