Распростроните предложение второстепенными членами . звонок. ученики разговарив??ли. вошла учительница .наступила тишина. начался урок. дети слушали .
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Распростроните предложение второстепенными членами . звонок. ученики разговарив??ли. вошла учительница .наступила тишина. начался урок. дети слушали .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прозвенел долгожданный звонок. Ученики весело разговаривали. В класс вошла учительница. С ее приходом в классе наступила тишина. Начался длинный урок. Дети внимательно слушали преподавателя. Надеюсь, помогла.
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