ДАМ 80 БАЛЛОВ!!!НАПИШИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ МАРЬИ ГАВРИЛОВНЫ ИЗ ПОВЕСТИ ПУШКИНА "МЕТЕЛ??" ПО ПЛАНУ: 1.Место героя историческом произведении(главный или второстепенный). 2.Общественное и семейное положение. 3.Манера держаться,вне...
Литература
ДАМ 80 БАЛЛОВ!!!НАПИШИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ МАРЬИ ГАВРИЛОВНЫ ИЗ ПОВЕСТИ ПУШКИНА "МЕТЕЛ??" ПО ПЛАНУ: 1.Место героя историческом произведении(главный или второстепенный). 2.Общественное и семейное положение. 3.Манера держаться,внешность,особенности в костюме. 4.Речь героя. 5.Поступки,особенности поведения,влияния на окружающих. 6.Жизненная позиция,основные интересы. 7.Чувство героя,внутренняя жизнь. 8.Отношения других героев к нему. 9.Отношение автора к герою и значение героя в раскрытии идеи произведения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мапья с родителями живёт в глубинке России в поместье Ненародово. 2 Марья была воспитана га французких романах и следовательно была влюблена 3 марьи красивая стройная светловолосая семнадцатилетняя девочка 4 У нее речь составлял тз французких и немецких слов 5 Марь убежала в другое место остовляя грустные воспоминания и два письма 7 Она была влюблена на армейского бедного пропорщика 6 У Марьи был интерес к французским романам 8Отношение других героев к нему было плохо 9 Автор старался выделять больше роль Владимира чем Марьи
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