ДАМ 80 БАЛЛОВ!!!НАПИШИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ МАРЬИ ГАВРИЛОВНЫ ИЗ ПОВЕСТИ ПУШКИНА "МЕТЕЛ??" ПО ПЛАНУ: 1.Место героя историческом произведении(главный или второстепенный). 2.Общественное и семейное положение. 3.Манера держаться,вне...

Гость: Гость:

1.Мапья с родителями живёт в глубинке России в поместье Ненародово. 2 Марья была воспитана га французких романах и следовательно была влюблена 3 марьи красивая стройная светловолосая семнадцатилетняя девочка 4 У нее речь составлял тз французких и немецких слов 5 Марь убежала в другое место остовляя грустные воспоминания и два письма 7 Она была влюблена на армейского бедного пропорщика 6 У Марьи был интерес к французским романам 8Отношение других героев к нему было плохо 9 Автор старался выделять больше роль Владимира чем Марьи