СРОЧНО!!!Составьте с ними 3-4 предложения. Мучимый жаждой, рекомендуемая книга, уважаемый всеми, видимый простым глазом, умножаемое число, колеблемый ветром, взвешиваемый товар, зависимый от обстоятельств, забиваемый в стену г...

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СРОЧНО!!!Составьте с ними 3-4 предложения. Мучимый жаждой, рекомендуемая книга, уважаемый всеми, видимый простым глазом, умножаемое число, колеблемый ветром, взвешиваемый товар, зависимый от обстоятельств, забиваемый в стену гвоздь, производимое впечатление, переводимый с одного языка на другой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мучимый жаждой путник брёл по пустыне уже много дней. Флаг, колеблемый ветром, подняли в честь важного события. Забиваемый в стену гвоздь должен будет держать недавно купленную картину. Этот фразеологизм переводим с одного языка на другой.
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