Які клітини надають крові червоного кольору
Биология
Які клітини надають крові червоного кольору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Червоного кольору крові надає гемоглобін який є основною складовою еритроцита
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите кому не лень на доске лежит груз массой 6 кг. Доска совершает гармоническ??е колебания с периодом 1 с и амплитудой, равной 2 см. Определит...
Математика
Русский язык
СРОЧНО!!!Составьте с ними 3-4 предложения. Мучимый жаждой, рекомендуемая книга, уважаемый всеми, видимый простым глазом, умножаемое число, колебл...
Українська мова