Які клітини надають крові червоного кольору

Биология
Які клітини надають крові червоного кольору
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Червоного кольору крові надає гемоглобін який є  основною складовою еритроцита
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