Пожалуйста помогите с решением 500:((-77:7+7)х23+а) спасибо

Математика
Пожалуйста помогите с решением 500:((-77:7+7)х23+а) спасибо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500/((-77:7+7)*23+a)=500/(-92+a)
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