Помогите кому не лень на доске лежит груз массой 6 кг. Доска совершает гармоническ??е колебания с периодом 1 с и амплитудой, равной 2 см. Определить вес груза в момент времени, равный 1/8 периода колебаний. (Время отсчитывается...
Физика
Помогите кому не лень на доске лежит груз массой 6 кг. Доска совершает гармоническ??е колебания с периодом 1 с и амплитудой, равной 2 см. Определить вес груза в момент времени, равный 1/8 периода колебаний. (Время отсчитывается от момента, когда доска, поднимаясь, проходит среднее положение).P.S приношу извинения за неудобства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну попробуем... 0) доска горизонтально расположена и на ней лежит груз. Правильно понял? 1) груз вместе с доской колеблется и движется с таким же ускорением, что и доска. уравнение гарм колебаний для доски y(t)=-A*sin(2*п*t/T), где А-амплитуда (синус, т.к. движемся от рановесного положения, ось y - вертикально вниз), Т-период. Пусть w=2*п/T 2) Ускорение доски = A*w^2*sin(w*t) 3) 1/8 периода - доска не дошла до верхнего (амплитудного) положения. Вес груза определяется как m*(g+a) (векторно). Проекция g на y >0, проекция ускорения в t=T/8 - тоже. => P=m*(g+A*w^2*sin(п/4))=m*(g+4*п^2/T^2*sqrt(2)/2)
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