Найдите большой угол параллелограма , у которого разность двух углов равна 48 град??сов
Математика
Найдите большой угол параллелограма , у которого разность двух углов равна 48 град??сов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зная, что сумма углов, прилежащих к одной стороне параллелограмма равна 180°, а разность углов - 48°, надо сложить два уравнения: А+В=180 А-В=48 2А=228 А=114° В=180-114=66°
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