Запиши средства передвижения по воде в порядке их освоения человеком:колёсный па??оход,бревно,парусник,плот,танкер,лодка,ледокол. СРОЧНО!!!!!!

Окружающий мир

Запиши средства передвижения по воде в порядке их освоения человеком:колёсный па??оход,бревно,парусник,плот,танкер,лодка,ледокол. СРОЧНО!!!!!!

Автор: Гость