Запиши средства передвижения по воде в порядке их освоения человеком:колёсный па??оход,бревно,парусник,плот,танкер,лодка,ледокол. СРОЧНО!!!!!!

Окружающий мир
Запиши средства передвижения по воде в порядке их освоения человеком:колёсный па??оход,бревно,парусник,плот,танкер,лодка,ледокол. СРОЧНО!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бревно, плот, лодка, парусник, колёсный пароход, ледоход, танкер
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