!!!SOS!!! Помогите плез даю 17 балов Cпростыть вираз: 1)6пмнж 12 пмнж а пмнж 2 пмнж б 2)8 пмнж на с пмнж на 5 пмнж на d пмнж на 2 пмжн-(означаю помножить прост не знал что поставить и напысал пмнж)
Математика
!!!SOS!!! Помогите плез даю 17 балов Cпростыть вираз: 1)6пмнж 12 пмнж а пмнж 2 пмнж б 2)8 пмнж на с пмнж на 5 пмнж на d пмнж на 2 пмжн-(означаю помножить прост не знал что поставить и напысал пмнж)
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Гость:
1) 144ab 2)80cd всё вроде
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