Помогите пожалуйста!!!!!! считается что 9 ноября 1799 года произошло последнее событи?? Великой французской революции,какое название оно получило в исторической литературе?

История
Помогите пожалуйста!!!!!! считается что 9 ноября 1799 года произошло последнее событи?? Великой французской революции,какое название оно получило в исторической литературе?
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Гость:
Переворот 18 брюмера 
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