Помогите пожалуйста!!!!!! считается что 9 ноября 1799 года произошло последнее событи?? Великой французской революции,какое название оно получило в исторической литературе?

История

Помогите пожалуйста!!!!!! считается что 9 ноября 1799 года произошло последнее событи?? Великой французской революции,какое название оно получило в исторической литературе?

Автор: Гость