Помогите срочно правило дорожного движения на английском и перевод помогите!!!!!
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Помогите срочно правило дорожного движения на английском и перевод помогите!!!!!
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Гость:
Мой друг ты сам переведёш этат текст
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