Срочно пожалуйста, с объяснением Визначити температуру аміаку масою 30г, обємом 20л, який перебуває під тиском 2.1 ат.м

Гость: Гость:

Дано: M = 17*10⁻³ кг/моль - молярная масса аммиака NH₃ m = 30 г = 30*10⁻³ кг V = 20 л = 20*10⁻³ м³ р = 1,2 атм = 1,2*10⁵ Па __________ t - ? По уравнению Клапейрона-Менделеева: p*V=m*R*T/M Отсюда: T = p*V*M / (m*R) Подставляем данные: T = 1,2*10⁵*20*10⁻³*17*10⁻³ / (30*10⁻³*8,31) ≈ 164 K или t = 164-273 = -109 °C