(75 - )х(40+ )=200 вставить цыфры
Математика
(75 - )х(40+ )=200 вставить цыфры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(75-70)х(40+0)=200 готово
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