Що таке каталог і як каталог називають в ОС winsows
Информатика
Що таке каталог і як каталог називають в ОС winsows
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каталог - это то что нам привычнее называть папкой. Каталог это часть файловой системы, которая содержит в себе файлы и подкаталог. Посредством каталогов строится файловое дерево В виндоусе изначально каталог называется Директорией (вспомните простейшие команды для консоли cd - change directory)
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