Є бідони місткістю 3л і 5л. Як можна за допомогою цих бідонів набрати з річки 1 л води?

Гость: Гость:

Потрібно набрати воду у бідон 3л, потім перелити з бідона 3л у бідон 5л всю воду. Потім ще раз набрати воду у бідон 3л, і вилити з нього частину води, заповнивши при цбому повністю бідон 5л, а у бідоні 3л залишится рівно 1л води.