Є бідони місткістю 3л і 5л. Як можна за допомогою цих бідонів набрати з річки 1 л води?

Алгебра
Є бідони місткістю 3л і 5л. Як можна за допомогою цих бідонів набрати з річки 1 л води?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно набрати воду у бідон 3л, потім перелити з бідона 3л у бідон 5л всю воду. Потім ще раз набрати воду у бідон 3л, і вилити з нього частину води, заповнивши при цбому повністю бідон 5л, а у бідоні 3л залишится рівно 1л води.
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