Один из углов равнобедренной трапеции равен 115. найти все остальные углы
Геометрия
Один из углов равнобедренной трапеции равен 115. найти все остальные углы
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