Скорость передачи данных через ADSL- соединения равна 1024000 бит/с. Передача файлп через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах

Экономика
Скорость передачи данных через ADSL- соединения равна 1024000 бит/с. Передача файлп через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 байт - 8 бит х байт - 1024000 бит   х = 1024000/8 = 128000 байт/с (скорость передачи данных)   128000*5 = 640000 байт весит файл   1 килобайт = 1024 байт   640000/1024 = 625 Кбайт весит файл
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