Скорость передачи данных через ADSL- соединения равна 1024000 бит/с. Передача файлп через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах

Экономика

Скорость передачи данных через ADSL- соединения равна 1024000 бит/с. Передача файлп через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах

Автор: Гость