Скорость передачи данных через ADSL- соединения равна 1024000 бит/с. Передача файлп через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах
Экономика
Скорость передачи данных через ADSL- соединения равна 1024000 бит/с. Передача файлп через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 байт - 8 бит х байт - 1024000 бит х = 1024000/8 = 128000 байт/с (скорость передачи данных) 128000*5 = 640000 байт весит файл 1 килобайт = 1024 байт 640000/1024 = 625 Кбайт весит файл
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