Почему телевизор сейчас вытесняет книгу?Да потому,что он отвлекакет вас от забот.Но телевизор диктует вам,что и когда смотреть.А вы выбираете книгу по своему вкусу и тратьте своё время с пользой.Читайте больше!   Задания к этом...

Гость: Гость:

Основаная мысль - это развитие человекав посредством читания, а не пассивного просмотра телепередач. Час потраченный на просмотр в большинстве своём идиотического телешоу не сравнится с часом потраченным на чтение книги. Ао время читания развивается интеллект, повышается грамотность, увеличивается словарный запас, развивается фантазия. Во время просмотра телевизора человек ничего не создаёт, то есть он пассивен. Чтение - это творение. Поэтому стоит творить)))