Почему телевизор сейчас вытесняет книгу?Да потому,что он отвлекакет вас от забот.Но телевизор диктует вам,что и когда смотреть.А вы выбираете книгу по своему вкусу и тратьте своё время с пользой.Читайте больше! Задания к этом...
Русский язык
Почему телевизор сейчас вытесняет книгу?Да потому,что он отвлекакет вас от забот.Но телевизор диктует вам,что и когда смотреть.А вы выбираете книгу по своему вкусу и тратьте своё время с пользой.Читайте больше! Задания к этому упражнению: 1)Какова его основная мысль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основаная мысль - это развитие человекав посредством читания, а не пассивного просмотра телепередач. Час потраченный на просмотр в большинстве своём идиотического телешоу не сравнится с часом потраченным на чтение книги. Ао время читания развивается интеллект, повышается грамотность, увеличивается словарный запас, развивается фантазия. Во время просмотра телевизора человек ничего не создаёт, то есть он пассивен. Чтение - это творение. Поэтому стоит творить)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На рисунке диагонали ромба ABCD пересекаются в точке O, AB=13см, BD=10 см. Найдите AC и площадь ABCD.
Математика
мотоциклист ехал 3ч с некоторой скоростью.Если он проедет еще 12км,то его путь станет равен132км.с какой скоростью ехал мотоциклист?
История
мотоциклист ехал 3ч с некоторой скоростью.Если он проедет еще 12 км,то его путь станет равен 132км.с какой скоростью ехал мотоциклист?