В результате торможения скорость автомобиля за 3 с уменьшилась с 72 км/ч до 7,2 км/ч. Определите ускорение автомобиля

Физика
В результате торможения скорость автомобиля за 3 с уменьшилась с 72 км/ч до 7,2 км/ч. Определите ускорение автомобиля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем скорости в м/с.  V0 = 72 / 3,6 = 20 м/c    V1 = 7,2 / 3,6 = 2 м/с Тогда ускорение   a = (V1 - V0) / t = (2 - 20) / 3 = -6 м/с²
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