В результате торможения скорость автомобиля за 3 с уменьшилась с 72 км/ч до 7,2 км/ч. Определите ускорение автомобиля

Физика

В результате торможения скорость автомобиля за 3 с уменьшилась с 72 км/ч до 7,2 км/ч. Определите ускорение автомобиля

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