( 4 : x + 4 ) + ( 1 : x + 1) больше = 1 нужно на завтра помогите плиз.
Алгебра
( 4 : x + 4 ) + ( 1 : x + 1) больше = 1 нужно на завтра помогите плиз.
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